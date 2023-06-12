ليبيا.. “المنقوش” تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إنه تم خلال الاجتماع بحث آليات وبرامج نشاطات التعاون وتطوير العلاقات مع دول جزر الباسيفيك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات، لما لهذا التعاون من أهمية استراتيجية إيجابية؛ بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقتين.

وتتضمن أجندة الاجتماع بحث عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية ووقف الاقتتال بين الأطراف السودانية وإنهاء الحرب في اليمن والملف النووي الإيراني مع التأكيد على حقوق كل الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتكثيف المشاورات السياسية الدورية.

وتجدر الإشارة إلى أن دول جزر الباسيفيك تتكون من 14 دولة وهم جزر كوك، ولايات ميكرونيزيا المتحدة، فيجي، كريباتي، جزر مارشال، ناورو، نيوي، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو، وفانواتو.

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