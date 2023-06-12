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الأسود: اللجنة لم تتجاوز أعمالها وفقا للتعديل الدستوري الـ13

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، ميلود الأسود، إن اللجنة لم تتجاوز أعمالها وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ولا يوجد هناك  خيار إلا السير بما هو متاح  من معلومات، والانتظارة مدة عام آخر تشكيل لجنة جديدة.
وأوضح الأسود أنه  لم يتم إقصاء أي طرف من هذا الاتفاق، وأن هذا هو الممكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن اللجنة نظرت برأي مختلف لحل أزمة العسكريين وحاملي الجنسية الأجنبية، بأن تلزم بأن تكون الانتخابات على جولتين بأن يكون التنازل عن الجنسية في الجولة الثانية.
واعتبر أنه لا يوجد مترشح يمكن أن يحظى بنسبة 70 أو 80% من الجولة الأولى.
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#مجلس النواب الليبي لجنة 6+6 ليبيا ميلود الأسود

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الوطن الليبية

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