الدبيبة يعلن إطلاق المرحلة الأولى للكشف عن سرطان الثدي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن مشروع الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان وإطلاق المرحلة الأولى للكشف عن سرطان الثدي في ستة مواقع وإلزام كل النساء في ليبيا بالكشف السنوي وإتاحة المواعيد من خلال تطبيق إلكتروني.

وأكد الدبيبة خلال افتتاح مؤتمر توطين العلاج داخل ليبيا؛ العزم على سد الهوة التي اتسعت بسبب الإهمال المتراكم.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” إننا ننظر بتفاؤل ونحن نخطو بثبات، منذ تأسيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية مضيفا: سوف نسخّر الإمكانات التقنية واللوجستية؛ للتقدم نحو خدمات علاجية أفضل.

وأكد الدبيبة أنه ضمن مشاريع عودة الحياة تم إنشاء 49 مرفقا طبيا وصيانة 40 مرافقا طبيا كما جرى عبر البرامج الوطنية للعلاج بالداخل إجراء 500 عملية زراعة قرنية و300 عملية جراحة قلب مفتوح و15 عملية زراعة كلى.