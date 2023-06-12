البعثة الأممية في ليبيا تعبر عن قلقها من الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء

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عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد.

وقالت البعثة في بيان لها :”يساورنا القلق إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد، حيث اعتقلت السلطات الليبية آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين”.

وأضافت البعثة :”يُحتجز عدد من هؤلاء المهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال، في ظروف مكتظة وغير صحية، وتعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونياً، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أنه ترافقت حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام.

ودعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

وأكدت أنه يتوجب على السلطات الليبية أن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أطلقت حملة واسعة لتطهير مدينة طبرق وأمساعد الحدودية من المهاجرين وتجار البشر والممنوعات من خلال قوة أمنية مشتركة تمكنت من إنجاز مهمتها وترحيل آلاف المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.