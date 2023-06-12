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وكيل الداخلية: سنضرب بيد من حديد لكل من يستهين بعمل الشرطة ورجال الداخلية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال) _ شدد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد، لكل من يُخالف ويستهين بعمل وأداء الشرطة ورجال الداخلية، مع الالتزام والحرص على التعامل مع المواطنين بكل احترام. 

السيّد الوكيل خلال اجتماعه في بنغازي مكونات مديرية أمن بنغازي، ناقش مع المجتمعون، عددٍ من القضايا المهمة أبرزها الهجرة غير الشرعية داخل المدينة وآلية مُحاربتها، وتتبع القائمين عليها للقضاء عليها جذريًا، بالإضافة إلى ظاهرة الكلاب الضالة بالمناطق.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني، فإن الاجتماع حضره السيّد مدير الأمن وكبار الضباط بديوان الوزارة، وكافة رؤساء مراكز الشرطة والأقسام والأجهزة الأمنية والأقسام. (وال _ بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

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