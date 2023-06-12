رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع وفداً من قبيلة القذاذفة قضية “هانيبال القذافى”

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين وفداً من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس للمجلس الرئاسي إن اللقاء ناقش عدد من الملفات السياسية والاجتماعية، وأبرزها قضية احتجاز المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وأن العمل على مثل هذا الملف سيتم وفق الإجراءات الرسمية، حيث أن المجلس الرئاسي يولي اهتمام الإسراع بالإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز احتجازاً قسرياً في الداخل أو الخارج.

بدورهم أبدى الوفد امتنانهم وشكرهم لرئيس المجلس الرئاسي لاهتمامه بتشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية، مؤكدين على اطمئنانهم لتدخل المجلس معتبرين ذلك من المواقف الوطنية المشرفة.

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