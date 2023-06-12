عميد بلدية بنغازي والسفير التركي يفتتحان “معرض الصناعات التركية”

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افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وسفير أنقرة لدى طرابلس كنعان يلماز، اليوم لاثنين، معرض الصناعات التركية بمدينة بنغازي، الذي يعتبرالحدث التركي الاقتصادي الأول في شرق ليبيا منذ عام 2011.

حيث يشارك في المعرض 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركي، ويستمر 4 أيام تحت رعاية المجلس البلدي لمدينة بنغازي.

ويقدم المعرض منتجات ذات صناعة تركية منها الأثاث ولوازم المنازل والأجهزة الكهرومنزلية والمواد الطبية والغذائية والمنتجات الزراعيةوالمشغولات المعدنية وقطع غيار السيارات والمعدات والزيوت ومواد التجميل، وفق مراسل الأناضول.

من جهته وصف السفير يلماز المعرض بأنه خطوة مهمة على طريق وصول الشركات التركية إلى المكانة التي تستحقها في شرق ليبيا وإحياءالعلاقات التجارية.

وقال يلماز إن المشاركة المكثفة للشركات التركية ورجال الأعمال الأتراك في المعرض علامة على الثقة التي نوليها للاقتصاد الليبي والأهميةالتي نوليها لتنمية ليبيا دون تمييز بين مناطقها.

وأعرب عن ثقته بأن هذا المعرض سيشكل نقطة تحول حاسمة لإحياء أنشطة قطاعنا الخاص في المنطقة الشرقية لليبيا وسيضيف بعدًاجديدًا لتنمية المنطقة.

بدوره لفت رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، إلى أن ليبيا تعد بوابة إفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحةعلى إفريقيا.

ونوه أن بنغازي المطلة على البحر المتوسط هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وإحدى مراكز الجذب من حيث الاستثمار.

وأشار إلى أنه يمكن لرجال الأعمال الأتراك الذين يمتلكون خبرات كبيرة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذاالبلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها في الوقت ذاته.

فيما ذكر المدير التنفيذي للمعرض مسعود أكبنار، أن المعرض يشارك فيه 38 شركة تركية بعروض في مختلف المجالات، منها شركات بناءونفط وصحة وأغذية وملابس.

وأوضح أكبنار أنه وجد الدعم لإقامة المعرض الذي يقام لأول مرة في بنغازي منذ 2011، مشيرا إلى وجود فرص عديدة أمام الشركات التركية للاستثمار في ليبيا عن طريق التعاون مع رجال الأعمال الليبيين.