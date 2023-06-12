الحكومة الليبية تعقد اجتماعا موسعا استعداد لانتخابات المجالس البلدية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني اجتماعا موسعا استعداداً لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الاجتماع عقد في مدينة بنغازي بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع ووزير الكهرباء عوض البدري ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي ومدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة ومدير أمن الساحل العميد مفتاح حميد محمد ومدير إدارة المكافحة والظواهر السلبية العقيد عبدالمنعم المهشهش ورئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس، وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجراء الانتخابات سيكون تحقيقاً لتطلعات المواطنين وإصرارهم على إقامتها لتتحقق آمالهم باختيار من يمثلهم.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن اللجنة مستعدة للتجهيز للانتخابات مؤكداً على ضرورة تأمينها عن طريق التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ومن جانبه تحدث وكيل وزارة الداخلية عن الدور الرئيسي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على عمل اللجان ومراكز الاقتراع وتنظيم الدخول والخروج للناخبين إليها، مؤكداً على أن الانتخابات مطلب شعبي وجب المحافظة عليه وحمايته.