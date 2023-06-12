سرت للنفط: الانتهاء من تنظيف حفرة الحرق بحقل الاستقلال

الوطن| رصد

تمكنت مجموعة عمليات غاز الاستقلال بالتعاون مع قسم النقل بحقل الاستقلال من تنظيف حفرة الحرق وإزالة الشوائب والرمال المترسبة بداخلها والتي لم يتم تنظيفها وإجراء اعمال الصيانة لها منذ العام 2010

في وقت سابق وتجهيزا لعملية التنظيف شرعت فرق العمليات والصيانة بالحقل بتغيير خط 20 بوصة الناقل للمياه إلى غرف التفتيش بعد توفير المواد والتجهيز في ورشة حقل الاستقلال.

وتشكل حفرة الحرق أهمية بالغة في الحفاظ على سير العمليات بشكل آمن بحيث يتم تصريف المياه المصاحبة عبر الخطوط الخاصة بها.

الجدير بالذكر أن عمليات السحب والتنظيف تمت مع استمرار عمليات الإنتاج والتشغيل ولم يتوقف المعمل عن الإنتاج وذلك بتغيير مسار المياه المصاحبة بشكل مؤقت إلى حفرة الغسيل بالرمل.