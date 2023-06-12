المنفي يبحث قضية احتجاز “هانيبال القذافي” مع وفد من قبيلة القذاذفة

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية، عدداً من الملفات السياسية والاجتماعية، وأبرزها قضية احتجاز المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي.

وأكد المنفي خلال اللقاء، دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وأن العمل على مثل هذا الملف سيتم وفق الاجراءات الرسمية، حيث أن المجلس الرئاسي يولي اهتمام الإسراع بالإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز احتجازاً قسرياً في الداخل أو الخارج.

بدورهم أبدى الوفد امتنانهم وشكرهم لرئيس المجلس الرئاسي لاهتمامه بتشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية، مؤكدين على اطمئنانهم لتدخل المجلس معتبرين ذلك من المواقف الوطنية المشرفة.