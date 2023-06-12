بمشاركة الصادق الغرياني.. الدبيبة يطلق المرحلة التجريبية للكشف عن سرطان الثدي

دشن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “المنظومة الوطنية للعلاج وترشيد النفقات”، وتطبيق “صحتنا”، ومنظومة “التوقيع الإلكتروني” التي استحدثت لأول مرة في القطاع الصحي الليبي، بحضور المفتي المعزول الصادق الغرياني.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي لتوطين العلاج، الذي ينظمه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يومي 12 و13 يوليو بطرابلس، بدعم من حكومة الوحدة الوطنية، وبرعاية الشركة القابضة للاتصالات، وفقا لما جاء في بيان حكومة الدبيبة.

وأكد الدبيبة، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن الحكومة عملت بعدة مسارات لتطوير القطاع الصحي، بدأت بإعادة هيكلته، منوها بأن الرعاية الصحية تعد من أهم الملفات التي سعت الحكومة لتطويرها بالرغم من الحالة السيئة التي كانت عليها، بغية توطين العلاج في مستشفيات وعيادات لائقة وعناصر طبية مؤهلة.

وكشف الدبيبة، عن الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان بعد تشكيل هيئة لمكافحة السرطان، مؤكدا إطلاق المرحلة التجريبية الأولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي، للشرائح الأكثر عرضة للإصابة، في 6 مواقع مختلفة.

وافتتح الدبيبة، على هامش المؤتمر، معرضا طبيا بحضور كل من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، والمفتي المعزول الصادق الغرياني، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة، إضافة إلى عدد من السفراء، ولفيف من الأطباء والاستشاريين بمختلف التخصصات ومندوبين عن 40 شركة محلية ودولية.