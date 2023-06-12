نتائج اجتماع لجنة حصر الاستحقاقات القائمة على ليبيا

أوصت لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة الليبية بمخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات بضرورة إحالة مطالباتها مستوفية المستندات للبت فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة اليوم الاثنين برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة لعرض المطالبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات المحلية المختلفة.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس التأكيد على ضرورة استيفاء المستندات المعروضة من خلال إحالة المطالبة من المنظمات الإقليمية والدولية وتقديم تقرير حول النشاط بين المنظمات والوزارات المختلفة ومدة استفادة الدولة الليبية.

ويأتي عمل اللجنة بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة تسوية الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية تجاه المنظمات الإقليمية والدولية والتي لم يتم سدادها منذ عام 2015.