الأعلى للدولة يستعرض تقرير لجنة (6+6) التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية

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استعرض المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين خلال جلسة رسمية تقرير اللجنة المشتركة (6+6) التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة.

وناقش المجلس خلال الجلسة برئاسة خالد المشري إعداد مقترح خارطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وسفراء عدد من الدول والمبعوثين أشادوا بنتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

واتفق المشري – خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بمجلس الدولة عمر أبوليفة نائب المبعوث الأممي ريزيدون زينينغا سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، لسفيرة البريطانية كارولين هورندال، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، والسفير التركي كنعان يلماز، والسفير المصري مصطفى تامر، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية ميكائيل روسي، ومبعوث الرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أولدمان – على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية.

وأكد المشري والسفراء والمبعوثين على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.