وَزير الداخلية يقف على تحديات العملية الانتخابية في منطقة البيضاء _ الجبل الأخضر

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال) _ وقف وَزير الداخلية لواء “عصام أبوزريبة”، المشاكل وَالتحديات التي قدّ تُواجه منطقة البيضاء _ الجبل الأخضر، أثناء العملية الاِنتخابية، وَوضع حلول مُناسبة لهَا فِي حال وقوعها.

وناقش لواء أبوزريبة، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في بنغازي، معَ مُدير مُديريِّة أمن البيضاء – الجبل الأخضر اللواء “خالد البسطة، خُطة وَاِستعدادات المُديريّة لِتأمين انتخابات المجالس البلدية وَمراكز الاِقتراع، والاِحتياجات التي تحتاجها المُديريِّة، وآلية التعاون بين مُديريِّة الأمن وَالأجهزة الأمنية للقيام بعملية التأمين على أكمل وجهه.

وَتمَّ خِلال الاِجتماع اليوم الإثنين، مُناقشة الأوضاع الأمنية وَسُيل تعزيز الأمن وَالاِستقرار فِي المدينة، وَجرى تقدِّيم عرض مُفصل عَن الوضع الأمني فِي المدينة وَالتحديات التي تُواجهها الأجهزة الأمنية فِي ضبط الأمن واَلحفاظ على النظام.

هذا وَأكد الوزير على أهمية العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية، لِتحقيق الأمن وَالاستقرار فِي المدينة، وعلى سعيه لتَوفير الاِحتياجات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية وتفادي وقوع أي مشاكل. (وال _ بنغازي)

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