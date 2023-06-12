العميد صدام حفتر يؤكد دعم القوات المسلحة للطوارق كجزء أصيل من الفسيفساء الليبية

أكد العميد صدام حفتر، أن تعليمات القائد العام واضحة بدعم مكون الطوارق وتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة بما فيها الأمنية والخدمية، ليقدم أجمل ما لديه من ثقافة وتراث كجزء أصيل من الفسيفساء الليبية الأصيلة.

ونقل العميد صدام عن القائد العام تحياته لكافة أبناء مكون الطوارق وكل أبناء الجنوب مشيدا بدورهم الوطني في تثبيت دعائم الأمن وحماية الحدود.

جاء ذلك خلال زيارة العميد اغلس محمد أحمد نائب رئيس مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، وآمر الكتيبة 173 مشأة التابعة لرئاسة الأركان القوات البرية، صباح اليوم، العميد في مكتبه، حيث ناقشوا الأوضاع الأمنية في المنطقة وملفات العمل والتعاون المشترك، مثمنين جهود القيادة العامة في دعم وتثبيت الجهود الأمنية في المنطقة، وكذا مثابرة أبناء اقوات المسلحة بعقيدة وعزم لحماية وصون مقدرات هذا الوطن وحدوده ووحدته وسلامة أراضيه.

وخلال اللقاء قدم العميد أغلس محمد نيابة عن أبناء مدينة اوباري ومكون الطوارق هدية عرفان وتقدير للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، على دعمه المستمر لأبناء المنطقة الجنوبية عامة ومكون الطوارق خاصة.

وأكد تعليماته الواضحة بتثبيت الأمن ودعم مكون الطوارق والتي أسهمت في إنجاح الاحتفالية الكبرى لمهرجان ” تكوبآ ” لسباق المهاري بمدينة أوباري والذي كان بإشراف العميد اغلس محمد أحمد.

وتمثلت الهدية التي سلمها العميد أغلس للعميد صدام حفتر نيابة عن القائد العام، في سيف من الفضة والحجر الكريم مصنوع بأدق التفاصيل، رمزا وعرفان لمكون الطوارق بهذا الدور الوطني الأصيل للسيد القائد العام، ودور القيادة العامة في الجنوب الليبي من اهتمامها بالجانب الأمني و الخدمي ودعم مستمر لمجتمع الطوارق.