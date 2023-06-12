المنفي يناقش مع وفد قبيلة القذاذفة قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان

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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين قضية احتجاز المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي.

وأكد المنفي خلال لقائه وفداً من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية أن المجلس يولي اهتمامًا الإسراع بالإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز احتجازاً قسرياً في الداخل أو الخارج.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن العمل على مثل هذا الملف سيتم وفق الاجراءات الرسمية.

وأشار المنفي خلال اللقاء على دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار.

وكان هانيبال القذافي أعلن الأيام الماضية أنه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سجنه التعسفي في لبنان بدون أي محاكمة منذ 2015.