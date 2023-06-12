الحكومة الليبية المكلفة تبحث الاستعدادات الأمنية لانتخابات المجالس البلدية

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة علي فرج القطراني، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، بحضور وزير الكهرباء السيد عوض البدري ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

وأوضح نائب رئيس الحكومة ان الدعوة لعقد هذا الاجتماع الأمني الهام جاءت استعداداً لانطلاق انتخابات المجالس البلدية، حيث أطلع على آلية التنسيق الأمني بالمراكز الانتخابية وخصوصاً ببلدية البيضاء نظراً لأهميتها ولكثافتها السكانية حيث وصل عدد الناخبين المسجلين بها إلي 29 ألف ناخب مما يتطلب وضع خطة أمنية لتأمين وحماية سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات سيكون تحقيقاً لتطلعات المواطنين وإصرارهم على إقامتها لتتحقق آمالهم باختيار من يمثلهم، موضحاً ما قامت به الحكومة الليبية من تجهيزات وتذليل كل العقبات أمام اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

ولفت إلى أنه سيصدر قراراً بشأن تشكيل غرفة أمنية خاصة لحماية العملية الانتخابية ومراكز الاقتراع ببلدية البيضاء وبلدية عمر المختار وبلدية وردامه، وتقديم الدعم اللازم لها لأداء المهام الموكلة إليها.

رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أشار إلى استعداد اللجنة والتجهيز للانتخابات مؤكداً على ضرورة تأمينها عن طريق التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

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من جهته تحدث وكيل وزارة الداخلية عن الدور الرئيسي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على عمل اللجان ومراكز الاقتراع وتنظيم الدخول والخروج للناخبين إليها، مؤكداً على أن الانتخابات مطلب شعبي وجب المحافظة عليه وحمايته.

وضم الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي ومدير مديرية أمن البيضاء اللواء خالد البسطه ومدير مديرية أمن الساحل العميد مفتاح حميد محمد ومدير إدارة المكافحة والظواهر السلبية العقيد عبدالمنعم المهشهش ورئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية السيد رضا الفريطيس، وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.