“بو الخطابية” يبحث حل مشاكل بلدية طبرق

بحث عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية خلال إجتماع أمني بحضور العميد سامي إدريس نصر واللواء صالح حمد مدير مديرية جهاز الحرس البلدي البطنان والعقيد الصادق المغربي رئيس جهاز المباحث العامة، ضرورة العمل على تنفيذ تعليمات وكيل وزارة الداخلية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة حول المشاكل التي تواجه البلدية من البناء العشوائي وقفل المحلات غير المرخصة ومتابعة حفر الآبار الجوفية وتوصيلها بالصرف الصحي وكذلك متابعة الباعة المتجولين.

وأكد بو الخطابية على ضرورة توفير الحماية اللازمة للحرس البلدي وتكون القوة الأمنية المساعدة متواجدة بمقر الحرس البلدي أثناء الدوام الرسمي.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة أمنية تتكون من كل الأجهزة بالمدينة تكون مهمتها محاربة العشوائيات.