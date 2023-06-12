بليحق: النواب يصوت لقرار عدم المساس بالثروات السيادية وتشكيل لجنة للتوزيع العادل

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد ” عبدالله بليحق ” بأن مجلس النواب استهل جلسته الرسمية اليوم الإثنين بإحاطة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” حول أعمال لجنة 6+6 واجتماعات المغرب وأكد السيد الرئيس على وفاء المجلس بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

كما تم مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وايرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، و تم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وفيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال تم التصويت بأغلبية السادة النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

وفي ذات البند ما يستجد من أعمال تم التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.