ديوان المحاسبة يؤكد أهمية حوكمة قطاع الصحة

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على أهمية حوكمة قطاع الصحة ومشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرص أمامه، لتحقيق نجاحات تخدم النظام الصحي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس ديوان المحاسبة اليوم الاثنين، بالمؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل، برعاية جهاز دعم وتطوير العلاج، المنعقد بالعاصمة طرابلس بحضور عدد من المسؤولين والأطباء ومديري المستشفيات العامة والمصحات الخاصة.

وشدد شكشك على أهمية حوكمة قطاع الصحة، ومشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرص أمامه، لتحقيق نجاحات تخدم النظام الصحي، من خلال توجيه الحالات العلاجية للداخل وتسهيل الخدمات الطبية للمواطنين، وبالتالي ترشيد الإنفاق، والحد من التحويلات الخارجية من النقد الاجنبي واقتصار عمليات الإيفاد للعلاج بالخارج على الحالات المستعصية التي تتطلب تقنيات عالية إلى حين توفرها بالداخل.

وأشار شكشك إلى دور الحكومة مؤخراً في الاستجابة لتوصيات ديوان المحاسبة لإدارة ملف العلاج مشدداً على أهمية رقمنة النظام الصحي وإعداد قاعدة بيانات سليمة تسهل عمليات المتابعة والرقابة.

وأعرب شكشك عن استعداد ديوان المحاسبة للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج التوطين.

واستعرض رئيس ديوان المحاسبة تجربة الديوان لتوجيه الحكومات السابقة نحو توطين العلاج بالداخل وتوصياته التي توصل إليها من خلال تقييم النظام الصحي بليبيا لعدة سنوات.

وتضمن المؤتمر إطلاق منظومة العلاج بالداخل والخارج، صاحبها العديد من كلمات الاستشاريين والمختصين في مجال العلاج، إلى جانب كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.