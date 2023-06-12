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مكافحة الأمراض: لا حالات كورونا خلال التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو الجاري.

وأوضح المركز أنه استلم عدد (25) عينة وبعد فحص العينات كانت عدد الحالات الموجبة (00) عينة، وعدد الحالات السالبة (25) عينة.

وأضاف المركز أن عدد الحالات المتعافية (01) حالة، وعدد حالات الوفيات (00) حالة، ونسبة الحالات الموجبة (0.0 %).

وأكد أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي 507,264 حالة والحالات النشطة 00 حالة، والمتعافين 500,827 حالة ، والوفيات 6.437 حالة.

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صحيفة العنوان الليبية

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