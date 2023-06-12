لجنة الاستحقاقات توصي بضرورة تسوية التزامات الدولة الليبية تجاه المنظمات الإقليمية والدولية

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) _ أكدت لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة الليبية خلال اجتماعها الثالث، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، على ضرورة استيفاء المستندات المعروضة من خلال إحالة المطالبة من المنظمة، وتقديم تقرير حول النشاط بين المنظمات والوزارات المختلفة ومدة استفادة الدولة الليبية.

وأوصت اللجنة في اجتماعها اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء، بمخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات، بضرورة إحالة مطالباتها مستوفية المستندات للبت فيها.

ويأتي عمل اللجنة بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تسوية الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية تجاه المنظمات الإقليمية والدولية، والتي لم يتم سدادها منذ عام 2015. (وال _ طرابلس)

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