الدبيبة: الرعاية الصحية من أهم الملفات التي نسعى لتطويرها

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، عن إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان بعد تشكيل هيئة لمكافحته، وستطلق المرحلة التجريبية الأولى للكشف المبكر على سرطان الثدي.

وقال الدبيبة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لتوطين العلاج في الداخل، إن الرعاية الصحية من أهم الملفات التي سعت الحكومة لتطويرها بالرغم من الحالة السيئة التي كانت عليها عملنا في عدة مسارات لتطوير القطاع الصحي، أولها إعادة هيكلته بعد أن شهد سنيناً من العبث والفساد الإداري والفني.

وأضاف الدبيبة:” أنشأنا جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الذي كانت مهمته الأساسية رفع مستوى الخدمات الصحية بالداخل والخارج، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية”.

وتابع:” عملنا ضمن مشاريع عودة الحياة على إنشاء أكثر من 49 مستشفى وعيادة ومركزاً طبياً وقسماً، وقمنا بصيانة وتجديد 40 أخرى”.

واستطرد:” أطلقنا البرنامج الوطني لجراحة القلب المفتوح الذي نفذ 300 عملية، وبرنامج زراعة القرنية وقد فاقت عملياته ،500، وبرنامج زراعة الكلى الذي أجرى أكثر من 15 عملية”.