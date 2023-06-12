خلال كلمته في مؤتمر توطين العلاج بالداخل.. شكشك يدعو إلى حوكمة النظام الصحي

شارك رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، اليوم الاثنين، بالمؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل، برعاية جهاز دعم وتطوير العلاج، والمنعقد بقاعة فندق ريكسوس، بحضور زخم كبير من المسؤولين والأطباء ومديري المستشفيات العامة والمصحات الخاصة.

ووفق بيان صادر عن الديوان عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، تضمن المؤتمر إطلاق منظومة العلاج بالداخل والخارج، صاحبها العديد من كلمات الاستشاريين والمختصين في مجال العلاج، إلى جانب كلمة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، وكلمة رئيس ديوان المحاسبة التي تناول فيها تجربة الديوان لتوجيه الحكومات السابقة نحو توطين العلاج بالداخل و توصياته التي توصل إليها من خلال تقييم النظام الصحي بليبيا لعدة سنوات.

كما تناول “شكشك”، في كلمته التي أشاد فيها إلى دور الحكومة مؤخراً في الإستجابة لتوصيات الديوان لادارة ملف العلاج مشدداً على أهمية رقمنة النظام الصحي وإعداد قاعدة بيانات سليمة تسهل عمليات المتابعة والرقابة.

وشدد على أهمية حوكمة قطاع الصحة، ومشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرص أمامه، لتحقيق نجاحات تخدم النظام الصحي، من خلال توجيه الحالات العلاجية للداخل وتسهيل الخدمات الطبية للمواطنين، وبالتالي ترشيد الإنفاق، و الحد من التحويلات الخارجية من النقد الاجنبي واقتصار عمليات الإيفاد للعلاج بالخارج على الحالات المستعصية التي تتطلب تقنيات عالية إلى حين توفرها بالداخل.

واختتم رئيس الديوان كلمته بتمنياته أن يتحول هذا الزخم إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، مبديا استعداد الديوان للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج التوطين.