عقيلة صالح : سنتخذ هذا الاجراء إذا استحال الاتفاق داخل لجنة 6+6

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه في حالة استحال الاتفاق داخل لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية سنجري الانتخابات وفق القوانين التي أصدرها البرلمان في السابق.

وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاء تلفزيوني قائلًا أن :”القانون هو القانون حتى يلغى أو يعدل، وإذا استطعنا تعديلها من خلال اللجنة سنعدل بها وإذا تعذر ذلك سنفعل القوانين الصادرة من قبل”.

وتابع صالح قائلًا :”مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى من القوانين والرئيس الذي سننتخبه سيكون من حقه تعديل القوانين وإصدار مراسيم بقوانين، وإجراء المصالحة وغيرها”.

ولفت رئيس مجلس النواب الى ان الفترة الحالية تعتبر مهلة أخيرة للجنة 6+6 للوصول إلى توافق تجرى على أساسه الانتخابات، وأضاف :”لن نضع يدا على يد وننتظر، وإلا فلن تجرى الانتخابات”.

وقال صالح أن مجلس الدولة استشاري ونقبل استشارته ونقبل النصيحة من أي جهة ولكن لن ننتظر إلى ما لا نهاية.

وأضاف صالح :”ليس المهم هو جنسية المرشح ولكن المهم هو إعادة بناء مؤسسات الدولة لأن الدولة في ليبيا سقطت، والبداية هو تشكيل لجنة لبناء القوانين”.

وشدد صالح على أنه لا يستطيع أحد أو جهة فرض الرأي على الليبيين، ولكن نحن والمبعوث الأممي عبدالله باثيلي نعمل وفق الرأي العقلاني الصحيح.

وأكمل صالح قائلًا :”عندما سألت عن المبرر من إعادة الانتخاب إذا فاز مرشح بـ51% وليس لديه جنسية أخرى لم يستطع أحد أن يجيب”.