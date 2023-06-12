عقيلة صالح يكشف تفاصيل هامة حول اتفاقه مع خالد المشري

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تفاصيل اتفاقه مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على حجب نتيجة الرئيس حتى يتنازل عن الجنسية الثانية.

وقال عقيلة خلال لقاء تلفزيوني : “طُلب منا الحضور إلى المغرب لمباركة الاتفاق والتقيت المشري، ولكن لم يعرض الاتفاق مكتوبا من الطرفين”.

وأشار صالح الى أنه تحدث مع المشري بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات المغربيين واتفق على حجب نتيجة الرئيس حتى يتنازل عن الجنسية الثانية.

ورئيس مجلس النواب:”اتفقنا أن يتقدم لنا خلال 15 أو 20 يوما وإذا لم يأت يعتبر انتخابه كأن لم يكن”.

ولفت صالح الى أنه اتفق مع المشري على أن يبلغ 6+6 باالاتفاق مشيرًا الى أنه لم يتوصل لنتيجة ويريد وقتًا لدراسة هذا الأمر.

وقال صالح أنه بناء على ما توصل إليه مع المشري ستواصل اللجنة عملها حتى تصل إلى توافق جديد بشأن الجولة الثانية للانتخابات.