وفاة محافظ مصرف ليبيا لمركزي الأسبق

توفي محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق قاسم محمد شرلالة، اليوم الاثنين، والذي تقلد منصبه عام 1969 وحتى العام 1981، فضلا عن ترأسه لشركة ليبيا للتأمين بالفترة ما بين 1987 وحتى العام 1995.

وفي السياق، نعى مصرف ليبيا المركزي، محافظه الأسبق قاسم محمد شرلالة، الذي تولى قيادة النظام المصرفي الوطني على مدى أكثر من عقد.

وتقدّم مُحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وكل العاملين بالمصرف بأحر التعازي في وفاة المحافظ الأسبق قاسم محمد شرلالة.

وسبق أن شغل شرلالة وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 20 سبتمبر 1969 إلى 17 يناير 1981، وفق ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

ووري جثمان المحافظ الأسبق لمصرف ليبيا المركزي الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة بحر السماح في مدينة الزاوية غرب البلاد، وسيقام العزاء بمنزل الأسرة في طرابلس، على ما أعلن أفراد من الأسرة.