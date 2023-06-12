العريبي يُطالب بإصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة

طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب “عيسى العريبي” مجلس النواب الاثنين، بإصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة على كافة المدن الليبية.

وقال العريبي، خلال جلسة المجلس اليوم في بنغاري، “إنهم يرون الثروة تحت يد عائلة واحدة وتحت يد مصرف ليبيا المركزي، كما يرون أن منح دول الجوار مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 مليون دولار”، مؤكدا أنهم أولى بهذه المبالغ.

وأوضح رئيس اللجنة أنه لديه 20 حالة مصابة بالسرطان في بنغازي لم يستطع إيفادها إلى الخارج، بينما رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يرسل الحالات كما يحلو له؛ لأن المكتب الصحي المسؤول عن قرارات التحويل إلى الخارج مكانه في طرابلس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ببنغازي

وأضاف العريبي قائلا: “لا يعقل أن يكون النفط في أرضي ولا أملك إرسال مواطنين من بلديتي إلى العلاج بالخارج”.