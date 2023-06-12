عضو بمجلس النواب يكشف عن مشاورات تشكيل حكومة جديدة

كشف عضو مجلس النواب عصام الجهاني، على أن مشاورات مجلسي النواب و الدولة الحالية تشمل تشكيل حكومة جديدة ضمن التوافق على مسار الانتخابات.

وقال الجهاني في تصريحات صحفية، على أن المشاورات الجارية بين المجلسين تشمل القوانين الانتخابية التي توصلت إليها لجنة 6+6 وما إن كان سيتم اعتمادها كما هي أو إجراء تغييرات عليها.

وأشار عضو مجلس النواب الى ان بعض الأطراف الخارجية المتداخلة في الشأن الليبي لا ترغب أن تكون خارطة الطريق ليبية وخاصة الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

ولفت الجهاني الى أن بعض الأطراف تُصر أن تُشرف هي على تشكيل الحكومة أو تضع الآلية لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما حدث في اختيارات كل الحكومات السابقة.

وأوضح الجهاني ان هناك تعارض بين الرؤية الوطنية والرؤية الدولية التي تريد الإبقاء على الانقسام الحالي دوم إحراز أي تقدم ملموس.