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فـجـور سياسي.. الطويبي تهاجم مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للجنة 6+6

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

هاجمت المحامية والناشطة السياسية والحقوقية، ثريا الطويبي، في منشور عبر “فيسبوك”، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي فرغت مؤخراً لجنة 6+6 من إعداده في اجتماعات أبوزنيقة المغربية.

وقالت الطويبي أن: “قانون الانتخابات الرئاسية جولتان، مهما كانت أصوات الفائز تعاد جولة ثانية “فجور سياسي” لم يشهده التاريخ”.

وأضافت الطويبي أن: “المادة التالية تنص على بأنه إذا توفي أحدهما والحقيقة إذا توفى الفائز الأول خلال الجولة الثانية، ماذا تعني؟ المعنى اغتيال الفائز الأول ليأتي من بعده الثاني والثالث والثاني أصواته مضمونه”.

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