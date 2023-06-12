مترشح رئاسي يُبارك توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية

بارك المترشح الرئاسي ورئيس الحراك الوطني للأحزاب الليبية أكرم الفكحال، توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية مشيرًا الى أنها تلبي مطالب الليبيين بمختلف شرائحهم.

وقال الفكحال في تصريحات صحفية أن قانون الانتخابات النيابية ضمن مشاركة الأحزاب وهذا سيسهم في نجاحها، وترسيخ العملية الديمقراطية.

ودعا المترشح الرئاسي ورئيس الحراك الوطني للأحزاب الليبية أكرم الفكحال، جميع الاطراف لدعم هذه التوافقات حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي دون تأخير.

ولفت الفكحال الى أن المتبقي الآن هو إنشاء سلطة تنفيذية جديدة لمدة محددة ومهام محددة على رأسها العملية الانتخابية.