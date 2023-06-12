عضو بمجلس النواب : المجتمع الدولي يعرقل أي توافق حول تشكيل حكومة جديدة

قال عضو مجلس النواب علي الصول، أن المجتمع الدولي يعرقل أي توافق حول تشكيل حكومة جديدة.

وأشار الصول، في تصريحات صحفية الى أن بعض الدول تسعى لأن تصبح راعية لأي حكومة جديدة لتصبح تحت إشرافها.

ولفت عضو مجلس النواب علي الصول، الى أن تشكيل حكومة جديدة يحظى بتوافق وترحيب من مجلس الدولة.

وأضاف الصول، أنه سيتم عرقلة توافق النواب والدولة على حكومة جديدة مصغرة وكافة الخطوات الأخرى المرتبطة بالانتخابات.

وأشار الى أن هذا التوافق يواجه بعرقلة المسار من قبل الدول التي لا تريد انتهاء الأزمة والانتقال لمرحلة استقرار.