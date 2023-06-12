التائب: نقل التوربينة الغازية من ميناء طرابلس إلى محطة الزهراء بعد توقفها عن الخدمة فترة طويلة

أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب أنه، جرى نقل التوربينة الغازية ( core engine ) اليوم الإثنين من ميناء طرابلس البحري إلى محطة الزهراء بعد أن كانت متوقفة عن الخدمة منذ فترة طويلة .

وأضاف “التائب” في تصريحات صحفية، أن فرق الصيانة تستعد الآن للبدء في أعمال التركيبات للوحدة الغازية الثانية عقب وصولها للمحطة للانتهاء منها في الوقت المحدّد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشار إلى أن، التوربينة المورّدة من شركة سيمنس الألمانية ما هي إلا واحدة من بين عدة شحنات تضمّ قطع غيار وصلت إلى البلاد في إطار جهود مجلس إدارة الشركة للرّفع من كفاءة محطات التوليد بمختلف أرجاء البلاد والحفاظ على استقرارية الشبكة.