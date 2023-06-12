المفوضية العليا للانتخابات تُشارك في فعّاليات الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية بالقاهرة

القاهرة 12 يونيو 2023 (وال)- شاركت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الإثنين، في فعّاليات الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية التي عقدت بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة تحت “الإعلام والانتخابات”.

هذا وحضر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومحمد حميدة الحاسي، عن مكتب الإدارة الانتخابية المرج، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وتستمر فعّاليات هذا الملتقى على مدى ثلاثة أيام، تستعرض فيها الإدارات الانتخابية تجاربها مع الإعلام أثناء العمليات الانتخابية، ومناقشة دور الإعلام وعلاقته بالإدارة الانتخابية.

وفي مشاركته بفعّاليات هذا الملتقى، أكد الشعاب على أهمية الإعلام في العملية الانتخابية وعلاقة المفوضية بالمؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المؤتمرات العلمية الثلاثة التي أطلقتها المفوضية مع الإعلام في السنوات الماضية، كما قدم الحاسي عرضًا مستفيضًا على تجارب المفوضية مع الإعلام بكل وسائله المسموعة والمرئية والمقروءة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. (وال)

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