البرلمان يفوض رئاسته بتشكيل لجنة للتواصل السياسي، ويصدر قرارا حول “الثروات السيادية”

قال المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” إن المجلس صوت بالأغلبية على تفويض هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس.

وتابع بليحق أن المجلس صوت أيضا على تشكيل لجنة من المناصب السيادية المعنية المنقسمة، لبحث التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط.

وبحسب بليحق تتكون اللجنة من خبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وأضاف بليحق أنه جرى التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

وأشار بليحق إلى مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، و تنفيذها.

المصدر: المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق

