زيارة لجنة الإشراف والمتابعة بالمفوضية العليا للانتخابات لموقع مشروع تنفيذ الإدارة الانتخابية بسرت

سرت 12يونيو 2023 (وال)- أجرت لجنة الإشراف والمتابعة بالمفوضية العليا المركزية للانتخابات الإثنين، زيارة لمشروع تنفيد الموقع الجديد للإدارة الانتخابية بسرت.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة، بأن الزيارة رافقهم خلالها رئيس مكتب الإدارة الانتخابية سرت، ورئيس اللجنة المشكلة من المكتب، والمهندس المشرف على المشروع، ومفوض عام الشركة المنفذة للمشروع الذي أكتمل تنفيذه.

وأثنت اللجنة خلال زيارتها على أداء الشركة المنفذة وإلتزامها بالعمل وفق ما تم الاتفاق عليه. (وال)

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