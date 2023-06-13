استقر الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر صرف العملتين الأوروبية والبريطانية ارتفاعا مقابل الدينار الليبي في نهاية تعاملات اليوم الإثنين بالسوق الموازية.

وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.49 دينار في مستهل تعاملات الإثنين، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.37 دينار مقابل 6.33 دينار في مستهل تعاملات اليوم، واستقر الدولار عند 5.15 دينار.

وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.24 دينار، والدينار التونسي عند 1.64 دينارـ فيما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات إلى 242 دينار مقابل 241 دينار.