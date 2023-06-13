بنغازي| القطراني يترأس اجتماعًا للاستعداد لإنطلاق إنتخابات المجالس البلدية

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال)- ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الإثنين، اجتماعًا مع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، بحضور وزير الكهرباء عوض البدري، ووكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم.

وأوضح القطراني – في كلمته – أن الدعوة لعقد هذا الإجتماع الأمني الهام، جاء استعدادًا لإنطلاق إنتخابات المجالس البلدية، وإطلاعه على آلية التنسيق الأمني بالمراكز الإنتخابية وخصوصًا ببلدية البيضاء، نظرًا لأهميتها ولكثافتها السكانية.

وقال القطراني إن عدد الناخبين المسجلين بها وصل إلى 29 ألف ناخب، مما يتطلب وضع خطة أمنية لتأمين وحماية سير العملية الإنتخابية، مشيرًا إلى أن إجراء الإنتخابات سيكون تحقيقًا لتطلعات المواطنين وإصرارهم على إقامتها، لتتحقق آمالهم بإختيار من يمثلهم، موضحًا ما قامت به الحكومة الليبية من تجهيزات وتذليل كل العقبات أمام اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية.

وأكد القطراني أنه سيصدر قرارًا بشأن تشكيل غرفة أمنية خاصة لحماية العملية الإنتخابية ومراكز الإقتراع ببلديات البيضاء، وعمر المختار، ووردامه، وتقديم الدعم اللازم لها لأداء المهام الموكلة إليها.

من جهته، أشار رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، إلى استعداد اللجنة والتجهيز للإنتخابات، مؤكدًا على ضرورة تأمينها عن طريق التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

من جهة أخرى، تحدث وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم،عن الدور الرئيسي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على عمل اللجان ومراكز الإقتراع، وتنظيم الدخول والخروج للناخبين إليها، مؤكدًا على أن الانتخابات مطلب شعبي وجب المحافظة عليه وحمايته.

الإجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، حضره أيضًا رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي، ومدير مديرية أمن البيضاء اللواء خالد البسطه، ومدير مديرية أمن الساحل العميد مفتاح حميد محمد، ومدير إدارة المكافحة والظواهر السلبية العقيد عبد المنعم المهشهش، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس، وعددٍ من ضباط الأجهزة الأمنية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال