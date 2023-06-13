تفاصيل مثيرة في القبض على شخص يمتهن النصب والإحتيال ومن ذوي السوابق

تمكن “مركز شرطة بوعطني” بمديرية أمن بنغازي، القبض على شخص يمتهن النصب والإحتيال يُروج لبيع هواتف محمولة نوع آيفون عبر صفحة تُسمى#القيصر_الملكي بمبلغ زهيد ويقابل زبائنه بمحل مستأجر ليقبض مبالغ مالية ويقوم بتحرير سند قبض مزور لهم.

وإستجابةً لعدة شكاوي من المواطنين تقدمو بها لمركز شرطة بوعطني ضد أحد الأشخاص يمتهن النصب والإحتيال عبر صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بإسم القيصر الملكي ويروج لبيع هواتف محمولة نوع آيفون 11برو ماكس بمبلغ وقدره 1200 دينار وعند مراسلته من قبل الزبائن يقوم بإعطائهم عنوان لمحل قام بإستئجاره ووضع به صناديف فارغة لهواتف محمولة لايهام زبائنه انه يعمل في تجارة الهواتف المحمولة ويطلب من كل زبون دفع نصف المبلغ كعربون بحجة ان البضاعة قادمة من الخارج بعد عدة أيام وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني المقدم معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص سالف الذكر .

وتم أنطلاق أعضاء التحريات بالمركز إلى شارع الحجاز بمنطقة الليثي حيث مكان المحل المستأجر وعند وصولهم اتضح بأن المحل مقفل وبسؤال مالك المحل أفاد بأن الشخص الذي قام بإستئجار المحل لم يأتي منذُ مدة ولم يقُم بسداد الإيجار وتم التحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد مكانه بالقرب من وكيل الهيونداي بمنطقة بوعطني وعلى الفور تم الإنتقال وضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.ع من مواليد 1997 وأعترف بعدة عمليات نصب وإحتيال بنفس الطريق .

وبالتعميم عليه اتضح انه من ذوي السوابق وقد سُجن في وقت سابق بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة وقائع السرقة،التحرش بطفل،التهديد بالقتل،وحرق منزل،إساءة معاملة افراد الأسرة وقد قضى مدة عقوبته وغادر السجن مُنذ عام.

وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة….