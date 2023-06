ليبيا الثالثة أفريقيا في حجم احتياطي الذهب

أفاد موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا” بأن ليبيا تحتل المرتبة الثالثة في احتياطي الذهب بامتلاكها 117 طنا متريا من الذهب خلال عام 2023.



وأوضح الموقع أن الجزائر تتربع في صدارة الدول الأفريقية باحتياطي بلغ 174 طنا متريا، تليها دولة جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني باحتياطي بلغ 125 طنا متريا.

وذكر الموقع أن الدول الأفريقية اتخذت خطوات مهمة لتعزيز احتياطياتها من الذهب، مما جعلها في وضع إيجابي وسط حالة من التذبذب الاقتصادي العالمي.

وتابع الموقع انه وسط حالة عدم الاستقرار السياسي بالعالم ومع حالة استمرار مخاوف التضخم، فقد ازدادت جاذبية الذهب كأصل آمن، لدول العالم.

يشار إلى أن ليبيا احتلت الترتيب الرابع عالميا في احتياطي الذهب بحجم بلغ 116 طنا متريا خلال عام 2022, حسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

المصدر| موقع بيزنس إنسايدر أفريكا

