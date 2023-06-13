النيابة العامة تأمر بحبس “مسؤول القسم المالي” في بلدية بني وليد

الوطن | رصد

أمرة النيابة العامة بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، حبساً احتياطيا.

وتولى رئيس نيابة بني وليد الابتدائية، استقصاء واقع الاستيلاء على رواتب الموظفين العموميين في الدائرة.

وكشف البحث عن توجه سلوك مسؤول القسم المالي نحو تزوير بيانات وثائق رسمية لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة، بتعمده إظهار البيانات المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين على غير حقيقتهاز

وبذلك قرر المحقق الأمر بحبسه حبسا احتياطيا، على أثر التصرف في القيم المالية المقابلة للبيانات دون حق لفائدته.