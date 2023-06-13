السفير التركي: نعمل على فتح قنصليتنا في بنغازي قريبًا

قال السفير التركي لدى ليبيـا كنعان يلماز، إن العمل جارِ مع وزارة الخارجية على فتح القنصلية التركية في بنغازي قريبًا، متابعا:” ندعم العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأشاد السفير التركي، بمعرض الصناعات التركية، الذي تم افتتاحه أمس الإثنين في مدينة بنغازي، واصفا إيّاه بالخطوة المهمّة على طريق وصول الشركات التركية إلى المكانة التي تستحقها في شرق ليبيـا، ومعربا عن الثقة التي توليها تركيا للاقتصاد الليبـي دون تمييز بين مناطقها.

وأكد السفير التركي، في كلمته خلال افتتاح المعرض، أن المشاركة المكثفة للشركات التركية ورجال الأعمال في المعرض، علامة على الثقة التي يوليها الجانب التركي للاقتصاد الليبـي، مثنيا على سلطات المنطقة الشرقية لاستضافتها المعرض

ولفت إلى أن الروابط التاريخية والاجتماعية المشتركة بين تركيا وليبيـا التي تمتدّ لأكثر من 500 عام.

وشدد السفير التركي، على أن هذا المعرض سيشكّل نقطة تحوّل حاسمة لإحياء أنشطة قطاع الأعمال التركي في المنطقة الشرقية لليبيـا وسيضيف بُعدا جديدًا لتنمية المنطقة

وأعرب السفير التركي، عن رغبته بتعزيز التعاون المشترك بين تركيا وليبيـا في مختلف المجالات وخاصّة مجال التجارة.