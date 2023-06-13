المقريف يشكل لجنة تحقيق في مخالفات امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

العنوان-طرابلس

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، اليوم الإثنين، قرارا بتشكِيل لجنة تحقيق إداري في المخالفات الناتجة عن أعمال الامتحانات بشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

جاء ذلك بعد يوم واحد من اتفاق أعضاء اللجنة العليا للامتحانات، على إيقاف الملاحظين الذين تهاونوا داخل القاعات الامتحانية التي سجلت حدوث حالة غش إلكتروني فيها.

ووجه المقريف بتشكيل لجنة تحقيق إداري في كل مراقبة للتربية والتعليم برئاسة مدير فرع أو رئيس وحدة مصلحة التفتيش التربوي المختص بالمراقبة، وعضوية مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، ورئيس قسم الشؤون القانونية بالمراقبة.

وأضاف تتولى اللجنة المشكّلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار التحقيق مع المخالفين لأعمال الامتحانات وفق التشريعات النافذة والمُحالين لها من مدير المركز الوطني للامتحانات.

وفوّض القرار الوزاري رئيس اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023 بإجراء الإيقاف الاحتياطي عن العمل لكل من يشتبه أو يثبت ارتكابه مخالفة من مخالفات أعمال الامتحانات لكل من رئيس أو عضو اللجنة المركزية للامتحانات وأعضاء كافة اللجان المناط بها أعمال الامتحانات بالمراقبة.