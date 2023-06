ملف المفقودين في درنة يعود للواجهة وعائلاتهم مازالت تنتظر مصيرهم

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج جثمانين مجهولي الهوية من مقبرة في منطقة الفتايح في مدينة درنة.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة الطب الشرعي أخذت عينات من هذه الجثث لتحليها ومعرفة النتائج ومطابقتها عبر تحليل الحمض النووي DNA.

وذكرت الهيئة أن الفرق المختصة أخذت 60 عينة من 18 عائلة من عائلات المفقودين الموجودة بالمدينة، مطابقتها بتحاليل الجثامين المجهولة عبر تحليل الحمض النووي DNA.

وأشارت الهيئة إلى توجه الفرق المختصة بالهيئة إلى مدينة درنة بناء على كتاب المحامي العام في مدينة بنغازي.

يذكر أن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت في يناير الماضي استخراج 18 جثة مجهولة الهوية بمنطقة السبعة في مدينة سرت.

المصدر| الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

