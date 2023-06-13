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مفوضية الانتخابات تشارك في ملتقى الإدارات الانتخابية بالقاهرة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بانطلاق فعاليات الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية تحت عنوان (الإعلام و الانتخابات)، وذلك بمقرالجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

و حضر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل من عضو مجلس المفوضيةعبد الحكيم الشعابومحمد حميدة الحاسي من مكتبالإدارة الانتخابية المرج.

وفي هذا الشأن، أوضح الشعاب أهمية الإعلام في العملية الانتخابية، وعلاقة المفوضية بالمؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية قبلوأثناء وبعد العملية الانتخابية.

مشيرًا اً إلى المؤتمرات العلمية الثلاثة التي اطلقتها المفوضية مع الإعلام في السنوات الماضية، كما وقدم محمد الحاسي عرضًا مستفيضًاعلى تجارب المفوضية مع الإعلام بكل وسائله المسموعة والمرئية والمقروءة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستمر فعاليات هذا الملتقى على مدار ثلاثة أيام، وتستعرض فيها الإدارات الانتخابية تجاربها مع الإعلام أثناء العمليات الانتخابية،ومناقشة دور الإعلام وعلاقته بالإدارة الانتخابية.

الوسوم

#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جامعة الدول العربية ليبيا

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الوطن الليبية

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