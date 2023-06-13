عقيلة صالح: لمصر دورًا فاعلًا في إعادة إعمار ليبيا

قال رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، إنَّ أعضاء الحكومة المُؤقتة، المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية، لا يحق لهم الترشح للانتخابات الرئاسية، والسيناريو الأسوأ لدى الليبيين هو فشل إجراء الانتخابات.

وأضاف “صالح” في حواره على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أمس الاثنين، أنَّ لمصر دورًا فاعلًا في إعادة إعمار ليبيا وتقديم المساعدات لتحسين حياة الليبيين، مُشددًا على أن من مصلحة بلادنا الحفاظ على وحدتها، أهم من أي قوانين، مُؤكدًا أنَّ لجنة 6+6 أمامها مهلة أخيرة للتوصل إلى توافق بشأن تنظيم العملية الانتخابية.

كما أوضح قائلا: أننا نقبل مشورة الجميع، لكن لا بديل عن إجراء الانتخابات، باعتبارها البداية الحقيقية لإعادة بناء ليبيا، ومهمة المبعوث الأممي هي تقريب وجهات النظر لدعم الحل في البلاد.

وتابع قائلا: “مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المُختصة بإصدار القوانين ولا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذا الاختصاص، وانتخاب رئيس ومجلس نواب يمثل الجزء الأكبر من حل الأزمة في ليبيا، ولا نسمح بوجود أي عسكريين أجانب أو قواعد عسكرية أجنبية”.