شركة الخليج العربي تستعرض مع مؤسسة النفط الليبية البرامج الاستكشافية المنجزة خلال 2023

أقيمت اليوم الإثنين ورشة عمل بين فريقي الاستكشاف بمؤسسة النفط الليبية وإدارة الاستكشاف بشركة الخليج العربي للنفط.

حضر الورشة عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات أحمد طيب المجدوب، ومديري إدارتي الجيولوجيا والجيوفيزياء والمتخصصين من الإدارتين.

وقالت شركة الخليج العربي في بيان إنه جرى ضمن فعاليات الورشة مناقشة البرامج الاستكشافية للعام الحالي 2023.

وقدم المتخصصون من الإدارتين عروضاً مرئية لما تم إنجازه حتى بداية شهر يونيو الجاري وكذلك الجداول الزمنية المتوقعة لإنهاء ما تبقى منها خلال العام الحالي.