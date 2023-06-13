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“الشارف”يسلم ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة الى رئاسة الحكومة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

قدم وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبيةعبدالله الشارفالى مجلس الوزارء ملف العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة.

واحتوى الملف على كافة البيانات التى تم تجميعها وفق النموذج المعد من قبل الوزارة عن العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة خلال عام2022 اضافة الى بيانات الشركات المنسحبة و المتعثرة المحالة للوزارة.

كما اكد الشارف  على ضرورة التقيد بسرعة الانجاز حتى يتم ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئاسة الوزارء الثالث بخصوص صرف مرتبات3 اشهر بشكل عاجل للعاملين بتلك الشركات وايجاد الحلول الجذرية لانهاء معاناتهم.

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الوطن الليبية

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