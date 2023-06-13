انطلاق أعمال لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية

الوطن|متابعات

باشرت لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية في المرافق الصحية أمس الأحد جولاتها التفتيشية على مخازن الادوية والمعدات الطبية بالمرافق الصحية بمدينة بنغازي.

وقال مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة في الحكومة الليبية عبد السلام مصباح ، إن “اللجنة ستقوم بجولات تفتيشية تفقدية لــ 14 مرفق صحي في مدينة بنغازي ثم تباعا لباقي المدن والمناطق”.

وأوضح مصباح أن أعمال اللجنة التي ترأسها الدكتور أسعيدة بالرحيم انطلقت بزيارة لعيادة الصابري المجمعة وستواصل زياراتها التفتيشية على مخازن الادوية والمعدات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية حتى مطلع يوليو القادم.

وتهدف اللجنة للتأكد من طرق التخزين وتحسينها، وقد شكلت بقرار من مدير إدارة الصيدلية والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية وتضم في عضويتها قسمي الصيدلة المعدات الطبية.

وسترفع اللجنة تقاريرها بعد الانتهاء من أعمالها إلى الوزارة والتي ستتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة لضمان التخزين الجيد للأدوية والمعدات الطبية.