اللجنة المكلفة تباشر بجرد وحصر محتويات مقر مجلس الوزراء بمدينة سرت

الوطن | رصد

باشرت اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة الليبية “اسامة حماد“ بإتمام عملية استلامها لمكاتبها بمقر ديوان المجلس الكائن بمدينة سرت،والقيام بجرد وحصر محتويات مقر المجلس بمدينة سرت.

هذا وقد اجرت اللجنة، لقاءً بموظفي الديوان، نقلت إليهم من خلاله رسالة طمأنة من رئيس الوزراء، وأكدت على عزم الرئيس استمرار موظفيديوان سرت لأعمالهم بذات الكيفية السابقة، والإبقاء على أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية دون تغيير، الأمر الذي لاقي قبولاً وترحاباً من جميعالعاملين.

كما استمعت اللجنة لاستفسارات ومناقشات الموظفين حول أداء واجباتهم الوظيفية المتعلقة بتسيير عمل ديوان المجلس بسرت، وقدمت لهماللجنة التوضيحات المطلوبة بالخصوص.